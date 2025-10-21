Rīgas ūdens начнет хлорирование: рижанам советуют кипятить воду с 27 по 31 октября
По завершении активного строительного сезона и для повышения безопасности водопроводных сетей с 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопровода, то есть хлорирование воды.
Хотя хлорирование не представляет угрозы для здоровья, во время обработки и в течение последующих 24 часов — с 27 по 31 октября — рекомендуется употреблять только кипячёную воду. Для хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, аквариумных рыб и растений следует предварительно отстаивать.
Во время дезинфекции вода из-под крана может иметь лёгкий запах и привкус хлора, однако концентрация вещества будет безопасной и не вредной для здоровья. Специалисты предприятия Rīgas ūdens будут постоянно контролировать ситуацию и уровень содержания хлора в воде.
Профилактическая дезинфекция водопроводных сетей проводится дважды в год (или как минимум раз в два года) и, по мнению экспертов Rīgas ūdens и Всемирной организации здравоохранения, является необходимой процедурой для обеспечения стабильно высокого качества питьевой воды в городе.