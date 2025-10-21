Rīgas ūdens начнет хлорирование: рижанам советуют кипятить воду с 27 по 31 октября

Хотя хлорирование не представляет угрозы для здоровья, во время обработки и в течение последующих 24 часов — с 27 по 31 октября — рекомендуется употреблять только кипячёную воду. Для хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, аквариумных рыб и растений следует предварительно отстаивать.