Возвращение легионеллеза: в Латвии зафиксированы новые случаи опасного заболевания

Бактерии часто размножаются в душевых шлангах, кондиционерах, фильтрах кранов и распространяются через мельчайшие капли воды. Поэтому после длительного отсутствия дома врач советует сливать воду хотя бы на 5 минут — как горячую, так и холодную. Это помогает уничтожить возможные скопления бактерий.