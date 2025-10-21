Возвращение легионеллеза: в Латвии зафиксированы новые случаи опасного заболевания
В Латвии вновь зарегистрированы несколько случаев легионеллёзa — опасного инфекционного заболевания, вызываемого бактериями Legionella.
О том, как защитить себя, в передаче TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии Латвийского центра инфектологии (RAKUS) Байба Розентале.
По её словам, в большинстве случаев болезнь в Латвии протекает в лёгкой форме, однако профилактика имеет ключевое значение. «Легионеллам не нравится вода, температура которой ниже 20 градусов или выше 50 градусов», — объясняет Розентале.
Бактерии часто размножаются в душевых шлангах, кондиционерах, фильтрах кранов и распространяются через мельчайшие капли воды. Поэтому после длительного отсутствия дома врач советует сливать воду хотя бы на 5 минут — как горячую, так и холодную. Это помогает уничтожить возможные скопления бактерий.
Если этого не сделать, заражение может произойти очень просто — при открытии душа: бактерии попадают в воздух и вдыхаются, вызывая воспаление лёгких (пневмонию).
По словам Розентале, в лёгких случаях выздоровление наступает через 3–4 дня, однако бывают и тяжёлые формы болезни, когда лечение занимает несколько месяцев, а в отдельных случаях заболевание заканчивается летальным исходом.