Латвийцы пошли в зал: фитнес снова в моде, а абонементы раскупают как горячие пирожки

Он добавляет, что на это во многом влияет осознание людьми важности физической активности для поддержания здоровья, ведь сегодня быть в хорошей форме и вести здоровый образ жизни стало само собой разумеющимся. "Рост интереса отражается и в бизнес-результатах: по сравнению с 2022 годом оборот нашей компании значительно вырос, улучшилась и рентабельность. Этому способствовало увеличение числа клиентов и оптимизация нашей деятельности, в том числе развитие формата самообслуживания и повышение контроля затрат", - отмечает Надзиньш.