Вниманию пассажиров! Некоторые поезда из Елгавы отправятся на пару минут раньше из-за ремонта путей

Из-за ремонтных работ поезда на линии Елгава-Рига изменят расписание с 27 октября.
Сегодня 11:19
С 27 октября на линии Елгава несколько поездов будут отправляться на несколько минут раньше обычного, поскольку государственная компания Latvijas dzelzceļš проведет ремонт железнодорожных путей на станции Ценас.
На участке Олайне-Рига расписание движения поездов не изменится, и все поезда прибудут в Ригу в привычное время.
В то же время из-за работ по модернизации электрифицированной сети Latvijas dzelzceļš с 26 октября на линии Елгава вместо последнего и первого электропоезда будут курсировать дизельные составы. Эти рейсы будут прибывать в пункт назначения позже, чем раньше.
Поезда, отправляющиеся из Елгавы в Ригу немного раньше (с 27 октября):
- № 6876 — в 06:04 (ранее в 06:06)
- № 6872 — в 07:06 (ранее в 07:08)
- № 6878 — в 08:06 (ранее в 08:08)
- № 6880 — в 17:10 (ранее в 17:11)
- № 6874 — в 19:07 (ранее в 19:09)
Изменения в вечерних и утренних рейсах:
- С 26 октября поезд Рига–Елгава № 6767, отправлявшийся из Риги в 23:35, заменит дизельный поезд № 6881, который прибудет в Елгаву на 15 минут позже — в 00:35.
- С 27 октября поезд Елгава–Рига № 6702 заменит дизельный поезд № 6882, который отправится из Елгавы на 5 минут позже — в 04:44, а прибудет в Ригу на 18 минут позже — в 05:43.
Обновленное расписание со всеми изменениями доступно на сайте и в мобильном приложении Vivi. По вопросам, связанным с движением поездов, покупкой билетов и другими поездками, можно обратиться в Службу поддержки клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.