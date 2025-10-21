Вниманию пассажиров! Некоторые поезда из Елгавы отправятся на пару минут раньше из-за ремонта путей

В то же время из-за работ по модернизации электрифицированной сети Latvijas dzelzceļš с 26 октября на линии Елгава вместо последнего и первого электропоезда будут курсировать дизельные составы. Эти рейсы будут прибывать в пункт назначения позже, чем раньше.