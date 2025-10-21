Фонари в Даугавпилсе то горят днем, то не включаются ночью - коммунальщики просят помощи жителей
В последние дни жители некоторых районов Даугавпилса заметили перебои в работе уличного освещения. Городские коммунальные службы благодарят всех, кто сообщает о местах, где фонари не работают. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса (KSP) внимательно следит за ситуацией, и все выявленные неисправности устраняются как можно быстрее.
Специалисты KSP поясняют, что обслуживание уличного освещения проводится в двух форматах — плановом и внеплановом. Плановые проверки выполняются дважды в год — весной и осенью, а внеплановые работы проводятся по мере необходимости, когда обнаруживаются поломки или поступают сообщения от жителей.
Иногда жители замечают, что уличное освещение работает не в привычном режиме — фонари не загораются вечером или, наоборот, горят днём. На это есть несколько объективных причин, и понимание их помогает оценить, насколько сложна и многоуровнева система освещения в городе.
Одна из главных причин — естественный износ инфраструктуры. Чем старше система освещения, тем чаще требуются внеплановые ремонты. Поэтому самоуправление постепенно модернизирует сети: коммуникации обновляются в рамках проектов по реконструкции улиц и улучшению инфраструктуры, что в долгосрочной перспективе снизит количество поломок и улучшит качество освещения.
Коммунальные службы постоянно работают над поддержанием и совершенствованием сети освещения. Однако, учитывая её масштаб и техническую сложность, сообщения жителей об неисправностях остаются крайне важной помощью.
Если вы заметили проблемы с освещением — неработающие фонари, повреждённые столбы или другие дефекты — просьба сообщить об этом ответственным службам:
- в рабочие дни — KSP, по телефонам 654 76322, 27352262 (WhatsApp) или на e-mail ksp@daugavpils.lv
- в нерабочее время и выходные — SIA Labiekārtošana-D, по телефону 654 22077