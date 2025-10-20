Обычно на месте скверов строят автостоянки, а в Адажи - наоборот
На месте автостоянки по адресу Гауяс, 31, в Адажи появится современный сквер для праздников, отдыха и культурных мероприятий. Самоуправление объявило тендер на благоустройство территории стоимостью более 526 тысяч евро.
Самоуправление Адажского края объявило тендер на проведение строительных работ по благоустройству общественного пространства по адресу Гауяс, 31, в Адажи. В настоящее время на этой территории, расположенной недалеко от реки Гауя и здания краевой думы, находится автостоянка.
На этом месте планируется создать новый многофункциональный сквер для общественного пользования — благоустроенное пространство для праздников, отдыха, мобильности и культурных мероприятий. Цель проекта — обеспечить доступность среды, улучшить качество жизни и повысить безопасность жителей Адажского края, его гостей и туристов.
Предполагается, что устройство сквера обойдётся самоуправлению чуть более чем в 526 тысяч евро. Проект нового сквера разработан компанией SIA "Baltex Group". Подать заявку на участие в тендере можно до 23 октября.