Обычно на месте скверов строят автостоянки, а в Адажи - наоборот

Самоуправление Адажского края объявило тендер на проведение строительных работ по благоустройству общественного пространства по адресу Гауяс, 31, в Адажи. В настоящее время на этой территории, расположенной недалеко от реки Гауя и здания краевой думы, находится автостоянка.