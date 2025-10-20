Эвика Силиня готова вновь баллотироваться на пост премьер-министра
Несмотря на крайне низкие рейтинги и несколько голосований о недоверии, премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе «Delfi Кāpēc» подчеркнула, что, возглавляя правительство, она осознавала — эта должность требует принятия непопулярных решений. Однако, если она увидит возможность осуществить реальные перемены, то будет готова и дальше возглавлять правительство.
Говоря о настроениях в обществе, Эвика Силиня отметила, что понимает гнев и пессимизм людей, отражённые в данных опроса SKDS, поскольку ситуация в стране во многих сферах сложная и не всегда может быть быстро решена. Тем не менее она подчеркнула, что правительство работает над долгосрочными решениями, результаты которых будут ощутимы не сразу, но принесут пользу Латвии в будущем.
Премьер признала, что пост главы правительства непопулярен и «за эту работу памятник никому не поставят», однако именно непопулярные, но необходимые решения — это её ответственность. Она указала, что приоритетом является сокращение бюрократии и пересмотр расходов, чтобы в долгосрочной перспективе улучшить систему государственного управления.
Комментируя падение рейтинга партии «Новое Единство», Силиня сказала, что для правящей партии ситуация всегда сложнее, так как именно она несёт ответственность и чаще становится объектом критики со стороны оппозиции.
На вопрос о возможном участии в следующих парламентских выборах Силиня ответила, что партия ещё не решила, кто будет включён в списки кандидатов, однако она была бы готова вновь баллотироваться на пост премьер-министра, если увидит реальную возможность продолжить начатые реформы.
Возглавляемое Силиней 42-е правительство начало работу 15 сентября 2023 года, и этой осенью исполнилось два года с момента его утверждения. Несмотря на то, что рейтинги правительства остаются отрицательными, опросы последних месяцев показывают небольшое улучшение. Несмотря на недовольство общества и критику оппозиции, Силиня заявляет, что готова продолжать работу и принимать вызовы, если это даст шанс добиться реальных перемен в стране.