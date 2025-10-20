Эвика Силиня готова вновь баллотироваться на пост премьер-министра

Говоря о настроениях в обществе, Эвика Силиня отметила, что понимает гнев и пессимизм людей, отражённые в данных опроса SKDS, поскольку ситуация в стране во многих сферах сложная и не всегда может быть быстро решена. Тем не менее она подчеркнула, что правительство работает над долгосрочными решениями, результаты которых будут ощутимы не сразу, но принесут пользу Латвии в будущем.