ФОТО: за 19 млн евро в Латвии создан центр подготовки пилотов вертолетов Black Hawk

Главная цель нового симулятора — поддержание профессиональной квалификации пилотов, а также подготовка экипажей к действиям в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях. Симулятор позволяет тренироваться в различных погодных условиях и военных сценариях, которые невозможно безопасно воспроизвести в реальных полетах. Он также используется для отработки аварийных процедур при возникновении технических неисправностей вертолетов.