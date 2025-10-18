Салдусский край приобретет электрический автобус для перевозки школьников
Салдусское самоуправление закупает электрический автобус и зарядное устройство для перевозки школьников, поддерживая экологичные технологии и цели климатической нейтральности.
Салдусское самоуправление намерено приобрести электрический автобус и зарядное устройство, чтобы обеспечить перевозку школьников. В рамках проекта стоимостью 300 000 евро планируется закупить один новый автобус с электрическим приводом, рассчитанный как минимум на 19 пассажирских мест. Предполагается, что это улучшит доступность школьной сети и сократит выбросы парниковых газов в атмосферу.
Кроме того, будет приобретено переносное (мобильное) зарядное устройство мощностью 30 кВт, что позволит эффективно использовать автобус в разных частях края.
Автобус будет использоваться для перевозки школьников, проживающих в волости Новадниеку, чтобы они могли добираться до учебных заведений в городе Салдус. Ожидается, что за год новым транспортом воспользуются не менее 10 000 пассажиров.
По мнению самоуправления, реализация проекта позволит расширить и пересмотреть маршруты школьных перевозок, одновременно способствуя переходу на более экологичный транспорт и поддерживая цели Латвии в области климатической нейтральности.
Процедура закупки уже завершена, и заключён договор с победителем конкурса — SIA “Electrify”. Общая стоимость проекта составляет 300 000 евро, из которых 255 000 евро — финансирование Европейского фонда регионального развития, а до 45 000 евро — софинансирование самоуправления.