"Историческая победа": суд окончательно обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Михаил Ходорковский назвал решение Верховного суда Нидерландов «своей личной победой» и «самым мощным ударом по путинскому режиму в правовом поле». При этом он напомнил, что перестал быть акционером ЮКОСа в 2004 году и в процессе за компенсацию никак не участвовал.