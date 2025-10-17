Шведская учительница призвала Россию превратить Швецию в парковку. Что ей за это было?

«Люди писали обо мне в соцсетях очень грубые вещи, и я отвечала им эмоционально. Я не говорю, что поступила правильно, заявляя такое. Я понимаю, что родители волнуются, когда видят эти видео. Но люди писали обо мне и более резкие вещи, и никто не видит в этом ничего плохого. Им это позволено, они правые нацисты, могут говорить, что угодно, им позволено делать, что они хотят, но когда кто-то другой отвечает им, реагирует на их слова и отвечает так же, то все сразу заявляют, что я ужасный человек. Я отвечала им точно так же, как они мне писали. Вот что я делала. Я зла на шведское правительство. Но это не значит, что мои слова о шведских детях были правдой. Я сказал это в порыве эмоций, читая то, что другие писали о детях Газы. Я разозлилась и ответила соответствующим образом. Но им не о чем беспокоиться», - объяснила свои высказывания Тара Мохаммед Салех.