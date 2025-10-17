Шведская учительница призвала Россию превратить Швецию в парковку. Что ей за это было?
Как сообщает Swedinfo.ru, учительницу уволили из школы в Гётеборге за то, что она призвала Россию превратить всю Швецию в парковку. Теперь она устроилась на новую работу в школу в Мальмё, что вызвало обширную критику.
Тара Мохаммед Салех была уволена с должности учителя частной школы Гётеборга в ноябре прошлого года. Причиной послужило то, что она, будучи палестинской активисткой, высказывала неоднозначные взгляды в социальных сетях.
В видеоролике она заявляла, что «мы вернемся на родину после того, как уничтожим Швецию», и что она «с нетерпением ждёт, когда Россия превратит всю Швецию в парковку». В другом ролике она заявила, что «желает детям и внукам своих оппонентов ещё больше страданий, чем те, что достаются палестинским детям». Эти заявления посчитали противоречащими основным ценностям школы, и женщина была уволена.
Однако 16 сентября этого года Тара Мохаммед Салех приступила к своей новой работе: на этот раз в качестве помощника учеников муниципальной школы в Мальмё. Это вызвало обеспокоенность в социальных сетях, а депутаты городского совета Мальмё требуют увольнения не только женщины, но и директора школы, который принял её на работу.
«Люди писали обо мне в соцсетях очень грубые вещи, и я отвечала им эмоционально. Я не говорю, что поступила правильно, заявляя такое. Я понимаю, что родители волнуются, когда видят эти видео. Но люди писали обо мне и более резкие вещи, и никто не видит в этом ничего плохого. Им это позволено, они правые нацисты, могут говорить, что угодно, им позволено делать, что они хотят, но когда кто-то другой отвечает им, реагирует на их слова и отвечает так же, то все сразу заявляют, что я ужасный человек. Я отвечала им точно так же, как они мне писали. Вот что я делала. Я зла на шведское правительство. Но это не значит, что мои слова о шведских детях были правдой. Я сказал это в порыве эмоций, читая то, что другие писали о детях Газы. Я разозлилась и ответила соответствующим образом. Но им не о чем беспокоиться», - объяснила свои высказывания Тара Мохаммед Салех.
Она считает, что критика в её адрес основана на расизме, и заявляет, что не покинет свою должность. «Я полностью поддерживаю все решения, принимаемые директором школы. Я к нему отношусь с полным уважением».