В Адажи полиция приютила заблудившегося пса — и он растопил все сердца.
В Латвии
Сегодня 05:12
В Адажи "задержали" пушистого гостя: полицейские были очарованы потерявшимся мопсом
На днях в полицейском участке Адажского края появился необычный «задержанный» — дружелюбный и любопытный пёс, который заблудился и оказался в руках муниципальной полиции.
Как рассказали сами правоохранители, пока шли поиски хозяев, четвероногий визитёр стал настоящим любимцем всего отделения. «Пока искали хозяев, собака стала настоящим любимцем участка — каждый сотрудник хотел его погладить, улыбнуться и сказать доброе слово», — написали представители полиции в Facebook.
Сотрудники отмечают, что пес вёл себя дружелюбно, проявлял интерес к происходящему и быстро завоевал симпатии всех вокруг. История закончилась счастливо: вскоре нашлись хозяева, которые с благодарностью отозвались о работе полиции. «Благодарим владельцев собаки за тёплые и признательные слова!» — добавили полицейские.