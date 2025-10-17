В Адажи "задержали" пушистого гостя: полицейские были очарованы потерявшимся мопсом

Сотрудники отмечают, что пес вёл себя дружелюбно, проявлял интерес к происходящему и быстро завоевал симпатии всех вокруг. История закончилась счастливо: вскоре нашлись хозяева, которые с благодарностью отозвались о работе полиции. «Благодарим владельцев собаки за тёплые и признательные слова!» — добавили полицейские.