Ночной ужас в Валмиере: автобус насмерть сбил мужчину, который, возможно, сам бросился под колеса

На месте происшествия работала и бригада врача-специалиста. Несмотря на попытки оказать помощь, полученные травмы оказались слишком тяжёлыми, и мужчина скончался. «[Этот мужчина] местный. Оказалось, у него не было постоянного места жительства, и неделю назад он говорил, что хочет покончить с собой, главное — чтобы его потом похоронили. Сегодня я разговаривала с его братом и поняла, что он сам бросился под автобус», — рассказала жительница окрестностей.