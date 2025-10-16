Ночной ужас в Валмиере: автобус насмерть сбил мужчину, который, возможно, сам бросился под колеса
Недалеко от Валмиеры произошла трагедия — мужчина погиб под колёсами автобуса, переходя дорогу в тёмное время суток без светоотражающих элементов. По словам местных жителей, погибший, вероятно, сам бросился под транспорт.
Недалеко от Валмиеры в результате столкновения с автобусом погиб мужчина, шедший по обочине без каких-либо светоотражающих элементов. Смертельная авария произошла в волости Коцену, прямо у многоквартирного дома, стоящего у шоссе. Жители этого дома до сих пор переживают сильные эмоции — случившееся не дало им уснуть той ночью, сообщает «Degpunktā».
На месте происшествия работала и бригада врача-специалиста. Несмотря на попытки оказать помощь, полученные травмы оказались слишком тяжёлыми, и мужчина скончался. «[Этот мужчина] местный. Оказалось, у него не было постоянного места жительства, и неделю назад он говорил, что хочет покончить с собой, главное — чтобы его потом похоронили. Сегодня я разговаривала с его братом и поняла, что он сам бросился под автобус», — рассказала жительница окрестностей.
Женщина вспоминает, что это не первый случай, когда рядом с её домом погиб пешеход, и именно для наименее защищённых участников дорожного движения эта дорога особенно опасна.
На участке, где произошла авария, разрешённая скорость составляет 70 км/ч. Рядом с проезжей частью нет никаких указателей, предупреждающих, что здесь могут переходить дорогу пешеходы. Также вдоль трассы нет уличного освещения, поэтому, если человек решает перейти дорогу, он становится для водителя практически невидимым. Зимой ситуацию спасает снег, отражающий свет фар, но сейчас, в дождливое время, видимость ночью особенно плохая. Поэтому людям, которые находятся на улице после наступления темноты, необходимо использовать светоотражающие элементы.
Водителям, в свою очередь, следует проявлять особую осторожность, помня, что рядом с ними могут находиться другие участники дорожного движения.
В настоящее время правоохранительным органам в рамках уголовного процесса предстоит выяснить, была ли произошедшая трагедия случайностью или осознанным шагом пешехода. Пока известно, что водитель автобуса был трезв, а очевидцы уже дали свои показания.