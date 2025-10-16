Латвийские самоуправления используют разработанную ООО "ZZ Dats" систему с 1997 года. Она обеспечивает цифровые решения для таких важных функций самоуправлений, как администрирование налога на недвижимость, регистрация жителей и предоставление социальных услуг. Самоуправления не являются владельцами системы и ежегодно обязаны покрывать растущие расходы на ее обслуживание. В 2025 году ООО "ZZ Dats" уже увеличило стоимость услуг для всех самоуправлений на 30%, что привело к дополнительным административным расходам.