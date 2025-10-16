Появилась новая информация о состоянии здоровья Михаэля Шумахера
Журналист французской газеты L'Équipe Стефан Лермит сообщил, что состояние здоровья легенды "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который пострадал на горнолыжном курорте 11 лет назад, возможно, немного улучшилось.
Журналист L'Équipe Стефан Лермит в интервью немецкому телеканалу RTL рассказал, что получить достоверную информацию о состоянии известного автогонщика чрезвычайно трудно, и единственные надежные сведения поступают только от семьи Шумахера.
«Я бы не сказал, что с Михаэлем всё хорошо. Но его состояние, возможно, немного улучшилось», — сказал он. По его словам, Шумахера до сих пор никто не видел ходящим или разговаривающим. «Он способен дышать и, возможно, немного общается с семьёй. Но мы не можем с уверенностью утверждать, что с ним всё в порядке», — добавил журналист.
Лермит также сослался на появившуюся весной новость о том, что Шумахер оставил автограф на шлеме легенды "Формулы-1" Джеки Стюарта для благотворительного мероприятия. «В этом году он расписался на шлеме. Это было сделано для благотворительной акции. Держала ли в тот момент жена его руку? Я не знаю. Но это был первый момент, когда мы получили положительный сигнал. Мы получили признаки жизни», — сказал Лермит.
В 2013 году Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись головой о камень во время падения с горнолыжного курорта Мерибель, Франция. Его ввели в искусственную кому и провели две операции на головном мозге.