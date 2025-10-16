Пожар посреди сна: одна женщина в Иецаве разбудила весь дом и предотвратила трагедию

По словам жителей, причиной возгорания, вероятнее всего, стала чрезмерная топка печи одними из соседей — дымоходная система дома забилась сажей, что вызвало тление. Пожар начался на первом этаже: загорелись стена и потолок на площади около 20 квадратных метров. Огонь вспыхнул незадолго до полуночи, когда почти все жильцы уже спали. Лишь одна жительница второго этажа заметила дым и успела предупредить остальных: «В комнате появился дым, я сказала мужу, что нужно поднимать всех. Мы вызвали пожарных».