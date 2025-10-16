Пожар посреди сна: одна женщина в Иецаве разбудила весь дом и предотвратила трагедию
Поздно вечером в Иецавской волости вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. К счастью, всем жильцам удалось эвакуироваться, и никто не пострадал.
По словам жителей, причиной возгорания, вероятнее всего, стала чрезмерная топка печи одними из соседей — дымоходная система дома забилась сажей, что вызвало тление. Пожар начался на первом этаже: загорелись стена и потолок на площади около 20 квадратных метров. Огонь вспыхнул незадолго до полуночи, когда почти все жильцы уже спали. Лишь одна жительница второго этажа заметила дым и успела предупредить остальных: «В комнате появился дым, я сказала мужу, что нужно поднимать всех. Мы вызвали пожарных».
Все 12 жильцов дома успели покинуть здание и остались невредимы. Люди благодарны соседке, которая вовремя заметила задымление — иначе всё могло закончиться трагедией.
Виолетта, живущая на первом этаже, рассказала, что самым трудным было стоять ночью на холоде: «Мы почти не пострадали, просто эвакуировались. Пожарные за три-четыре часа справились. Что-то тлело в дымоходе».
Жильцы отмечают, что причиной возгорания, скорее всего, стали обитатели квартиры на первом этаже — они часто и обильно топили печь. «Я у них вчера работал — топили много, слишком сильно», — рассказал один из соседей.
Когда на место прибыла съёмочная группа программы «Degpunktā», самих «любителей тепла» дома уже не было — по словам местных, они уехали в Ригу, оставив после себя выгоревшую квартиру и замерзающих соседей. «Там ужас, всё выгорело. Мы не можем топить — приходится ходить в зимних куртках», — говорит одна из жительниц.
К счастью, здание застраховано, и, как отмечают жильцы, им повезло с заботливой владелицей, которая пообещала восстановить дом.