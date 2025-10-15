Железнодорожный кризис: LDz Cargo пытается продать вагоны, застрявшие в Украине

Ранее сообщалось, что в 2022 году, с началом российской агрессии в Украине, у латвийского предприятия LDz Cargo оказалось значительное количество движимого имущества - грузовых вагонов, - застрявших на оккупированной территории Украины. Совсем недавно, в конце августа и сентябре, LDz Cargo проводил очередные электронные аукционы, на которые было выставлено 153 грузовых вагона, находящихся на территории Украины. Чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, организаторы аукциона разделили продаваемое имущество на несколько лотов. Например, на августовском аукционе из 66 вагонов лот из 10 вагонов стоил 40 900 евро, а лот из 33 вагонов - 89 900 евро. Аналогичный принцип применялся и на сентябрьском аукционе с шагом 100 евро. Как сообщила Latvijas Avīzе представитель LDz Агнесе Лиците, эти вагоны изготовлены в период от 1979 до 1991 года, и их эксплуатация невозможна без значительных дополнительных инвестиций.