Очередная "языковая" инициатива Нацобъединения кого-то может даже порадовать

Депутаты Национального объединения Артур Бутанс и Юргис Клотиньш подали предложение о внесении изменений в закон об электронных СМИ, согласно которым реклама на местных теле- и радиоканалах должна быть только на государственном языке, сообщили агентству LETA в партии. Исключения могут касаться только иностранных СМИ, вещающих на другом языке и ретранслируемых в Латвии.