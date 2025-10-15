Птичий грипп в Латвии: новые смертельные случаи в Добельском и Айзкраукльском краях

Домашние птицы могут заразиться от контакта с зараженными дикими птицами, их выделениями и пометом. Также птицы могут заразиться посредством употребления загрязненной воды, корма или через предметы, в том числе обувь, одежду и инвентарь, на которые попал вирус. Учитывая миграцию перелетных птиц и, как следствие, возросшие риски птичьего гриппа, в ПВС напоминают, что требования к биобезопасности обязательны для всех держателей домашней птицы. Чтобы защитить домашних птиц от заражения, их нужно содержать, кормить и поить только в закрытых помещениях или на территории с водонепроницаемой крышей и заграждениями по бокам, не допуская доступа диких птиц. Также следует убедиться в том, что к помещениям, в которых содержится домашняя птица, не могут получить доступ посторонние лица, использовать сменную одежду и обувь при контакте с птицами и не поить их водой из водоемов.