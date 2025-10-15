Во второй половине недели северный воздух принесет в Латвию солнце и прохладу

По прогнозам синоптиков, к концу недели погода станет более солнечной, так как в Латвию придет более прохладный воздух с севера. В четверг и пятницу небо будет преимущественно облачным, но в пятницу, начиная с северо-запада страны, облаков станет меньше. Временами ожидаются дожди. Преобладающим будет западный, юго-западный ветер, который в пятницу перейдет в северный.