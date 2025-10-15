Во второй половине недели северный воздух принесет в Латвию солнце и прохладу
К концу недели в Латвии станет солнечнее, но прохладнее: в страну придет северный воздух. В четверг ожидается максимум тепла, а в выходные — туман, гололедица и умеренное солнце.
По прогнозам синоптиков, к концу недели погода станет более солнечной, так как в Латвию придет более прохладный воздух с севера. В четверг и пятницу небо будет преимущественно облачным, но в пятницу, начиная с северо-запада страны, облаков станет меньше. Временами ожидаются дожди. Преобладающим будет западный, юго-западный ветер, который в пятницу перейдет в северный.
Четверг станет самым теплым днем недели - температура достигнет +9...+14 градусов. В пятницу воздух прогреется до +6...+11 градусов, ночью будет +3...+8 градусов.
Суббота и воскресенье будут относительно солнечными, возможны небольшие и кратковременные осадки. Ночью и в утренние часы будет наблюдаться туман. Слабый или умеренный северный ветер перейдет в западный. Ночью на большей территории страны температура воздуха опустится до 0...-3 градусов, на дорогах местами возможна гололедица. Днем будет не теплее +6...+11 градусов.
На следующей неделе ожидается постепенное повышение температуры воздуха, особенно ночной, местами пройдут дожди.