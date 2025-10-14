BMW выехал наперерез: авария в Риге закончилась госпитализацией беременной женщины

Водитель Chrysler: «Здесь стояло такси, а следом — “бэха”. Я подъезжал к такси. В соседней полосе ехала оранжевая машина — водитель подписал, что был свидетелем и всё видел. Просто они не остановились. Насколько смог — на мокрой дороге притормозил и взял левее».