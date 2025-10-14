BMW выехал наперерез: авария в Риге закончилась госпитализацией беременной женщины
Поездка домой в Лиепаю для одного мужчины закончилась в нескольких метрах от Вантового моста в Риге. Перед ним выехал водитель BMW, который, по всей видимости, не заметил приближающийся с левой стороны автомобиль.
Недалеко от Вантового моста у заграждения остановились две машины. Водитель Chrysler направлялся домой в Лиепаю, когда на участке, где с улицы Цитаделес поворачивают на улицу Кришьяня Валдемара, перед ним внезапно выехал BMW, сообщает «Degpunktā».
Водитель Chrysler: «Здесь стояло такси, а следом — “бэха”. Я подъезжал к такси. В соседней полосе ехала оранжевая машина — водитель подписал, что был свидетелем и всё видел. Просто они не остановились. Насколько смог — на мокрой дороге притормозил и взял левее».
Хотя кузов автомобиля получил несколько повреждений, мужчина уверен, что транспортное средство всё ещё на ходу: «Это крепкие машины — и защита, и всё остальное в порядке».
В салоне мужчина находился не один — с ним была беременная жена. Женщину доставили в больницу. Водитель Chrysler: «Хотелось побыстрее уехать — ведь ещё малыша нужно было забрать из детского сада в Лиепае».