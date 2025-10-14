У соседей заговорили об освобождении жизненно важных лекарств от НДС - возможно, Латвии тоже нужна такая инициатива
В Эстонии инициатива об освобождении от НДС на жизненно важные лекарства, закупаемые благотворительными фондами, стремительно набирает поддержку: за сутки собрано более 1000 подписей, а за две недели — свыше 2500.
Созданная на портале rahvaalgatus.ee инициатива об освобождении от НДС лекарств, закупаемых благотворительными фондами, собрала 1000 подписей, необходимых для ее передачи в Рийгикогу, всего за сутки. Это показывает, насколько важна данная тема для жертвователей.
«И сейчас активно идет сбор средств на лечение многих тяжелобольных детей, стоимость которого в одном случае достигает десятков, а то и сотен тысяч евро, — рассказала инициатор петиции Анники Леппик. — Большинство семей не в состоянии оплатить такие суммы без посторонней помощи, даже если в повседневной жизни они хорошо справляются». Право ребенка на жизнь не должно зависеть от толщины кошелька его родителей.
В 2024 году фонд лечения рака Kingitud Elu уплатил более 400 000 евро в виде НДС с приобретенных лекарств. Вклад Детского фонда клиники Тартуского университета в государственный бюджет за счет НДС с медикаментов составил более 300 000 евро. «Если добавить сюда другие крупные и признанные благотворительные фонды, то освобождение от НДС закупаемых ими лекарств будет стоить госбюджету максимум несколько миллионов евро, что должно быть для нас посильной задачей, — сказала Леппик. — Когда общество берет на себя роль финансирующей стороны, государство может проявить солидарность и поддержку, отказавшись от НДС на лекарства. Сейчас с каждых 10 евро, пожертвованных на покупку медикаментов, государство забирает в казну почти 1 евро в виде НДС».