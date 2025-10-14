У соседей заговорили об освобождении жизненно важных лекарств от НДС - возможно, Латвии тоже нужна такая инициатива

В 2024 году фонд лечения рака Kingitud Elu уплатил более 400 000 евро в виде НДС с приобретенных лекарств. Вклад Детского фонда клиники Тартуского университета в государственный бюджет за счет НДС с медикаментов составил более 300 000 евро. «Если добавить сюда другие крупные и признанные благотворительные фонды, то освобождение от НДС закупаемых ими лекарств будет стоить госбюджету максимум несколько миллионов евро, что должно быть для нас посильной задачей, — сказала Леппик. — Когда общество берет на себя роль финансирующей стороны, государство может проявить солидарность и поддержку, отказавшись от НДС на лекарства. Сейчас с каждых 10 евро, пожертвованных на покупку медикаментов, государство забирает в казну почти 1 евро в виде НДС».