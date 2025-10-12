Афганистан атаковал Пакистан: число жертв пока неизвестно
На границе между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули перестрелки. Об этом сообщают Reuters и ВВС.
Атаки произошли поздно вечером 11 октября (около 22:00 по местному времени). По данным представителя Минобороны Афганистана, атаки прекратились примерно в полночь. «Талибан» назвал действия «ответной операцией» после того, как Пакистан ранее на этой неделе нарушил воздушное пространство Афганистана и нанес серию авиаударов.
Источник в силовых структурах сообщил ВВС, что стрельба велась в нескольких точках вдоль пакистано-афганской границы, включая Ангур-Ада, Баджаур, Куррам, Дир, Читрал и Бахрамча.
Талибы утверждают, что захватили три пакистанских пограничных поста. Представители служб безопасности Пакистана в ответ заявили, что уничтожили несколько афганских постов.
Министр внутренних дел Пакистана назвал атаки афганцев «неспровоцированными» и обвинил их в стрельбе по мирным жителям. По его словам, Исламабад готовится нанести ответные удары.
Количество жертв пока неизвестно. Афганский телеканал Tolo News утверждает, что погибли 12 пакистанских военнослужащих. Иран, Катар и Саудовская Аравия призвали стороны к сдержанности.
Пакистан обвиняет Афганистан в пособничестве террористам, отмечают СМИ. «Талибан» эти обвинения отвергает. Эскалация произошла также на фоне недавнего визита главы МИД Афганистана в Индию, которая традиционно является соперником Пакистана. В рамках потепления отношений в Дели заявили о намерении вновь открыть посольство в Кабуле.