Погода в Латвии: дождливо, ветрено и прохладно

Будет дуть умеренный северо-западный, северный ветер, порывы которого усилятся до 15-19 метров в секунду (м/с), а в прибрежных районах ветер будет еще сильнее, с порывами до 20-22 м/с. Максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, в восточных районах будет не теплее +8...+11 градусов.