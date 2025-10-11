Дождь, ветер и грозы на северо-востоке: погода в Латвии снова испытывает наше терпение
В воскресенье в Латвии ожидается прохладная и ветреная погода: временами пройдут дожди, на северо-востоке возможны ливни и грозы, а на побережье порывы ветра достигнут 22 м/с.
В ночь на воскресенье небо будет переменно облачным, однако к утру постепенно затянется. Во второй половине ночи территорию страны начнёт пересекать обширная зона осадков — в большей части Латвии ожидается дождь. В северо-восточных районах возможны сильные ливни и грозы.
Ночью ветер временно утихнет и будет дуть слабый или умеренный западный, но с приближением зоны осадков снова усилится — сменит направление на северо-западное и северное, а на побережье порывы достигнут 15–19 м/с. Минимальная температура воздуха в большинстве районов составит +3...+7°, у моря будет теплее — местами +8...+12°.
В Риге ночью ожидается переменная облачность, а утром начнётся дождь. Ветер — слабый до умеренного западного направления, к утру сменится на северо-западный и северный, с порывами до 15–16 м/с. Температура воздуха понизится до +7...+9°.
Днём небо будет лишь временами проясняться. Местами ожидается дождь, в северо-восточных районах — сильный, возможна гроза. Будет дуть умеренный северо-западный и северный ветер, в порывах достигающий 15–19 м/с, а на побережье — даже 20–22 м/с. Максимальная температура воздуха составит +10…+14°, в восточных районах не превысит +8…+11°.
В Риге небо будет преимущественно облачным, временами возможен дождь. Ожидается умеренный и местами довольно сильный северо-западный, северный ветер с порывами 15–19 м/с, а в первой половине дня — до 20–22 м/с. Температура воздуха поднимется до +10…+12°.