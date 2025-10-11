Дождь, ветер и грозы на северо-востоке: погода в Латвии снова испытывает наше терпение

Ночью ветер временно утихнет и будет дуть слабый или умеренный западный, но с приближением зоны осадков снова усилится — сменит направление на северо-западное и северное, а на побережье порывы достигнут 15–19 м/с. Минимальная температура воздуха в большинстве районов составит +3...+7°, у моря будет теплее — местами +8...+12°.