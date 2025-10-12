Жители Узбекистана стали массово отправляться в Ригу. Что они здесь ищут?
Спрос граждан Узбекистана на поездки в Европу значительно увеличился с начала 2025 года. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Aviasales Uzbekistan.
За первые девять месяцев число бронирований билетов из Узбекистана в Европу выросло на 38%. В число самых популярных направлений вошли Рига, Франкфурт, Вильнюс, Берлин, Варшава, Мюнхен, Вена, Париж, Будапешт и Прага. На первую пятерку приходится почти половина всех бронирований.
В Aviasales Uzbekistan зафиксировали заметный рост спроса на поездки в Ригу и Вильнюс — бронирования увеличились на 63% и на 39% соответственно.
Узбекские СМИ пишут, что страны Балтии привлекают не только туристов, но также и трудовых мигрантов. По данным Центрального банка Узбекистана, в апреле-июне этого года денежные поступления из балтийских стран — Литвы, Латвии, Эстонии — выросли на 65,6% год к году.
«Рост интереса к Риге и Вильнюсу мы связываем не только с туризмом. Все больше наших пользователей переезжают или летают туда по делам — кто-то на работу, кто-то учиться, кто-то к семьям», — прокомментировал менеджер Aviasales в Узбекистане Руслан Байгануров.