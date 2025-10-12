Жители Узбекистана стали массово отправляться в Ригу. Что они здесь ищут?

Узбекские СМИ пишут, что страны Балтии привлекают не только туристов, но также и трудовых мигрантов. По данным Центрального банка Узбекистана, в апреле-июне этого года денежные поступления из балтийских стран — Литвы, Латвии, Эстонии — выросли на 65,6% год к году.