В Риге увеличилось предложение квартир: где их стало больше всего?
После летнего спада рынок серийных квартир в Риге оживился: в сентябре общее количество предложений выросло на 12%, а в крупнейших микрорайонах — на 7%.
По сравнению с предыдущим месяцем, в сентябре предложение квартир на продажу в Риге в целом увеличилось на 12%, а в крупнейших микрорайонах столицы — на 7%, говорится в новом обзоре рынка серийных квартир компании Arco Real Estate.
После спада в летние месяцы количество предложений квартир в крупнейших микрорайонах Риги в сентябре снова увеличилось и достигло отметки почти в 1500 единиц, сообщает Arco Real Estate. Однако даже в сентябре уровень предложения серийных квартир остается низким по сравнению с 2024 годом.
Согласно данным о количестве предложений квартир по микрорайонам Риги, Arco Real Estate отмечает, что больше всего объявлений в сентябре было в Агенскалнсе, а меньше всего — в Болдерае.
В прошлом месяце почти во всех крупных микрорайонах Риги количество предложений квартир увеличилось. Наибольший рост был зафиксирован в Агенскалнсе — на 30%. Даже в предыдущем месяце, когда во всех микрорайонах наблюдалось снижение предложения, в Агенскалнсе оно всё же выросло. Наиболее заметное сокращение числа предложений в сентябре произошло в Вецмилгрависе — на 19%.
Анализируя количество предложений в зависимости от размера микрорайона, то есть по числу жителей, самое большое относительное предложение также зафиксировано в Агенскалнсе, а наименьшее — в Золитуде.