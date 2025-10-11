В Риге увеличилось предложение квартир: где их стало больше всего?

В прошлом месяце почти во всех крупных микрорайонах Риги количество предложений квартир увеличилось. Наибольший рост был зафиксирован в Агенскалнсе — на 30%. Даже в предыдущем месяце, когда во всех микрорайонах наблюдалось снижение предложения, в Агенскалнсе оно всё же выросло. Наиболее заметное сокращение числа предложений в сентябре произошло в Вецмилгрависе — на 19%.