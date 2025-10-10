Погода в выходные: суббота подарит солнце, воскресенье проверит зонты на прочность

В воскресенье утром на большей части Латвии ожидаются дожди, местами сильные, а во второй половине дня будет переменная облачность с кратковременными дождями. Утром и днем ожидаются порывы северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, а на побережье - до 23 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветки деревьев и наносить другие незначительные повреждения. Температура воздуха составит +8...+13 градусов.