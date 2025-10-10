В центре Тукумса пожилая женщина оказалась зажатой под корпусом автомобиля - понадобилась помощь спасателей

По предварительным данным, водитель микроавтобуса решил повернуть налево, чтобы выехать с второстепенной дороги на улицу Паста. «Мужчина начал движение, а женщина в тот момент резко повернула и буквально за секунду побежала через дорогу. Он не успел среагировать», — рассказал очевидец происшествия.