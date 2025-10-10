Созданы десятки рабочих мест: в Адажи открыто новое производство
Производитель питьевой воды Culligan торжественно открыл новую производственную и фасовочную линию на своем предприятии в Адажи.
В открытии завода приняли участие представители Culligan из Франции и Польши, а также руководитель отдела развития и проектов муниципалитета Адажи Инга Перконе и специалист по предпринимательству Санта Ругена.
Новая производственная линия позволит увеличить производственные мощности на 40%. Компания обеспечивает клиентов питьевой водой во всех трех странах Балтии. В этом году компания Eden Springs Latvia сменила название на Culligan Latvia. В прошлом году предприятие трудоустроило 79 сотрудников, увеличило оборот на 27,31% и уплатило в государственный бюджет налогов на сумму 1,46 миллиона евро.
Culligan уже более 80 лет является мировым лидером в области очистки воды, предлагая решения — от простых домашних фильтровальных систем до коммерческих решений для питьевой воды.