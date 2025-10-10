Созданы десятки рабочих мест: в Адажи открыто новое производство

Новая производственная линия позволит увеличить производственные мощности на 40%. Компания обеспечивает клиентов питьевой водой во всех трех странах Балтии. В этом году компания Eden Springs Latvia сменила название на Culligan Latvia. В прошлом году предприятие трудоустроило 79 сотрудников, увеличило оборот на 27,31% и уплатило в государственный бюджет налогов на сумму 1,46 миллиона евро.