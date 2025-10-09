Ефрем Амирамов (1956 - 2025)
В больнице скончался автор и исполнитель хита "Молодая" Ефрем Амирамов
9 октября стало известно о смерти певца и композитора Ефрема Амирамова. Артист ушел из жизни в стационаре родного Нальчика, куда был доставлен с тяжелой инфекцией.
По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные сепсисом. Врачи боролись за его жизнь, установив дренажные трубки для откачивания жидкости, но усилия оказались тщетными.
Амирамову было 69 лет. В последние годы он серьёзно болел — перенёс два инфаркта и инсульт, проходил реабилитацию в Израиле. Недавно он дал концерт в Нальчике — первое выступление после долгого перерыва.
Музыкальную карьеру Ефрем Амирамов начал в 1987 году. Широкую известность ему принесла песня «Молодая», написанная в 1991 году. В 2004-м он стал лауреатом премии «Шансон года» в номинации «Легенда шансона», а также получил звания народного артиста Ингушетии и заслуженного артиста Карачаево-Черкесии. У артиста остались дочь Лея и внучка Меделин.