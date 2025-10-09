В больнице скончался автор и исполнитель хита "Молодая" Ефрем Амирамов

Музыкальную карьеру Ефрем Амирамов начал в 1987 году. Широкую известность ему принесла песня «Молодая», написанная в 1991 году. В 2004-м он стал лауреатом премии «Шансон года» в номинации «Легенда шансона», а также получил звания народного артиста Ингушетии и заслуженного артиста Карачаево-Черкесии. У артиста остались дочь Лея и внучка Меделин.