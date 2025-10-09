Госсектор перегнал частный: зарплаты чиновников растут, несмотря на обещанные министерствами ограничения

14 октября прошлого года Кабинет министров утвердил ограничение прироста фонда оплаты труда в публичном секторе в 2025 году в пределах 2,6%. Стремительный рост зарплат начался в 2022 году, когда были внесены поправки в закон об оплате труда, предусматривающие постепенное повышение зарплат в государственных и муниципальных учреждениях, чтобы приблизить их к уровню частного сектора. В 2023 году зарплаты в общественном секторе выросли на 15,2%, в 2024 году - на 14,6%. Для сравнения: в частном секторе в эти же годы прирост составил в среднем 11% и 9% соответственно. Предприниматели стали жаловаться, что частный сектор не может угнаться за таким ростом зарплат и наметилась тенденция перетока рабочей силы в общественный сектор.