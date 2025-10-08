Чудо за чашкой кофе: жительница Видземе выиграла миллион евро
В Латвии появился второй за этот год лотерейный миллионер — женщина из Видземе сорвала главный приз в миллион евро, купив билет моментальной лотереи Senatnes loterija ранним утром перед работой.
Как рассказала победительница, в то утро она просто пила кофе и решила приобрести один билет через телефон. «Я уже участвовала раньше, знала, что эта лотерея помогает сохранить Домский собор и монастырь. Когда увидела выигрыш, не поверила глазам — сначала позвонила своему взрослому ребёнку», — вспоминает она.
До этого ее максимальный выигрыш составлял 1000 евро. «Никогда не мечтала о миллионе, думала, что, может быть, когда-нибудь выиграю десять тысяч», — говорит женщина. Отмечать победу она собирается семейным ужином, а большую часть средств планирует вложить в недвижимость.
Глава Latvijas Loto Эдгарс Лединьш подчеркнул, что это особенный день в истории латвийских лотерей: «Это уже второй миллионер за год — доказательство того, что мечты действительно сбываются. Особенно приятно, что выигрыш принесла лотерея, цель которой — сохранить культурное наследие Латвии».
Senatnes loterija была создана по инициативе Министерства финансов и Министерства культуры, чтобы поддержать реставрацию Домского собора и монастырского ансамбля. За ближайшие четыре года на эти цели планируется направить более 9,6 миллиона евро из дивидендов компании.
Лединьш добавил, что лотерея — не просто игра, а эффективный инструмент для достижения общественно важных целей. Только в 2023 году члены европейской ассоциации European Lotteries, в которую входит Latvijas Loto, направили на социальные проекты более 22 миллиардов евро.
Кстати, шанс выиграть миллион есть и в другой моментальной игре — Miljons, где также разыгрывается главный приз в миллион евро (с удержанием подоходного налога). Этот приз уже достался троим жителям Латвии.