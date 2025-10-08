Чудо за чашкой кофе: жительница Видземе выиграла миллион евро

Как рассказала победительница, в то утро она просто пила кофе и решила приобрести один билет через телефон. «Я уже участвовала раньше, знала, что эта лотерея помогает сохранить Домский собор и монастырь. Когда увидела выигрыш, не поверила глазам — сначала позвонила своему взрослому ребёнку», — вспоминает она.