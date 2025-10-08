Солнце в Риге, дожди в Курземе: прогноз на среду

В среду в Латвии ожидается солнечная и теплая погода, однако в Курземе, начиная с западных районов, небо постепенно затянет облаками и пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый до умеренного южный ветер, местами на побережье его порывы достигнут 15 метров в секунду. Утром местами сохранится туман. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.