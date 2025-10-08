Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Солнце в Риге, дожди в Курземе: прогноз на среду
В среду Латвию порадует солнечная и теплая погода: в Риге — без осадков и до +16°C, но в Курземе ожидаются облака и дожди, особенно в западных районах.
В среду в Латвии ожидается солнечная и теплая погода, однако в Курземе, начиная с западных районов, небо постепенно затянет облаками и пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый до умеренного южный ветер, местами на побережье его порывы достигнут 15 метров в секунду. Утром местами сохранится туман. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.
В Риге ожидается солнечный день без осадков. При умеренном южном ветре температура поднимется до +15…+16 градусов.