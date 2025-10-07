Правительство снижает НДС: молоко, хлеб, мясо птицы и яйца должны подешеветь, но придется подождать

Как ранее сообщалось, эти изменения в применении НДС сократят доходы государственного бюджета в 2026 году на 15 миллионов евро, а в 2027 году — на 16,4 миллиона евро, говорится в информационном отчёте Министерства финансов, представленном в правительство «О приоритетных мероприятиях, подлежащих включению в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы».