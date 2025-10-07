Правительство снижает НДС: молоко, хлеб, мясо птицы и яйца должны подешеветь, но придется подождать
С 1 июля 2026 года в Латвии начнет действовать пониженная ставка НДС 12% на базовые продукты питания — молоко, хлеб, мясо птицы и яйца — в рамках пилотного проекта по поддержке покупательской способности населения.
Правительство во вторник решило в порядке пилотного проекта установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года на молоко, хлеб, мясо домашней птицы и яйца, чтобы уменьшить давление роста цен на продукты питания на покупательную способность населения.
Сниженная ставка НДС будет применяться ко всем видам хлеба, свежему, стерилизованному или пастеризованному молоку (за исключением ультрастерилизованного, то есть обработанного при особо высокой температуре), к свежему охлажденному мясу домашней птицы — включая кур, индеек, уток, гусей, цесарок и перепелов — а также к свежим яйцам птицы в скорлупе.
В Министерстве земледелия поясняют, что это решение связано с ростом цен на продукты питания в Латвии за последние годы, вызванным в первую очередь повышением мировых цен, удорожанием энергоресурсов, увеличением транспортных расходов и геополитической нестабильностью. Из-за высоких цен на продукты питания большая часть расходов домашних хозяйств приходится на еду, особенно среди социально менее защищённых групп населения, отмечают в министерстве.
Как ранее сообщалось, эти изменения в применении НДС сократят доходы государственного бюджета в 2026 году на 15 миллионов евро, а в 2027 году — на 16,4 миллиона евро, говорится в информационном отчёте Министерства финансов, представленном в правительство «О приоритетных мероприятиях, подлежащих включению в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы».