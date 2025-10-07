В одном из российских городов в день рождения Путина объявили траур - пропагандисты в шоке
Траур по погибшим в войне против Украины, объявленный в Покровске (Якутия) с 7 по 9 октября, вызвал резкую реакцию российских пропагандистов — причиной стал выбор даты, совпадающей с днём рождения Владимира Путина.
В России, в городе Покровск (Якутия), объявлены трёхдневные траурные мероприятия в память о солдатах, погибших в войне против Украины. Однако решение вызвать траур именно в день рождения Владимира Путина, 7 октября, вызвало бурю возмущения среди российских пропагандистов.
Траур в Покровске продлится с 7 по 9 октября. В этот период государственные флаги будут приспущены, отменены все развлекательные мероприятия, а школьные занятия начнутся с минуты молчания.
Поводом для объявления траура стало возвращение в регион останков местных жителей, погибших на фронте в Украине. Мэр Покровска не уточнил, сколько имеено тел россиян привезли.
Российские пропагандисты отреагировали на это решение крайне резко, назвав его «жёсткой политической акцией» и предположив, что мэр города Виктор Константинов сознательно приурочил траур к дню рождения Путина. «Почему именно сегодня, 7 октября 2025 года, объявлен трёхдневный траур? Что это — простое совпадение, ошибка неопытного мэра и его команды или продуманная политическая акция со стороны партии «Новые люди»?» — возмущаются пропагандисты в z-каналах.