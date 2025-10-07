В одном из российских городов в день рождения Путина объявили траур - пропагандисты в шоке

Российские пропагандисты отреагировали на это решение крайне резко, назвав его «жёсткой политической акцией» и предположив, что мэр города Виктор Константинов сознательно приурочил траур к дню рождения Путина. «Почему именно сегодня, 7 октября 2025 года, объявлен трёхдневный траур? Что это — простое совпадение, ошибка неопытного мэра и его команды или продуманная политическая акция со стороны партии «Новые люди»?» — возмущаются пропагандисты в z-каналах.