Ассоциация велосипедистов: латвийские дети не знают ПДД, нужны уроки в школе
После трагедии в Иманте, где под поезд попали две девочки, Латвийская ассоциация велосипедистов призывает срочно усилить обучение правилам дорожного движения в школах и устранить опасные участки инфраструктуры.
Латвийская ассоциация велосипедистов (LRA) призывает незамедлительно усилить обучение правилам дорожного движения в школах, а также упорядочить опасные участки дорожной инфраструктуры. Поводом для заявления стала трагедия в Иманте, где под поезд попали две девочки 2012 года рождения, передвигавшиеся на устройстве Ride Mobility. LRA отмечает, что этот случай указывает на грубое нарушение правил дорожного движения и неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры.
В организации подчеркнули, что ни одно транспортное средство не выбирает само, где и когда ехать — ответственность всегда лежит на человеке, который управляет им. Поэтому любую аварию с участием транспорта следует оценивать прежде всего с точки зрения действий человека, даже если в результате происшествия водитель погиб. «К сожалению, причиной этой трагедии стало одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения — пересечение железнодорожного переезда при закрытом шлагбауме, запрещающем сигнале светофора и звучащем предупреждающем сигнале.
Если могла произойти такая авария, она могла случиться и при езде на обычном велосипеде, самокате или даже при безрассудном перебегании путей», — заявили представители LRA.
По мнению организации, данный случай показал, что уровень знаний правил дорожного движения среди школьников находится на катастрофически низком уровне. LRA призывает срочно внедрить полноценное обучение правилам дорожного движения в школах, устранить опасные участки и усовершенствовать законодательство, чтобы оно было понятным для всех.
Кроме того, LRA призывает не возлагать вину исключительно на транспортное средство, участвовавшее в трагическом происшествии.
Ассоциация также отмечает, что электросамокаты представляют собой гораздо более опасный вид транспорта, чем велосипеды или мопеды. Из-за маленького диаметра колес любая яма или камень создаёт серьёзную угрозу как для самого водителя, так и для окружающих. LRA указывает, что ежедневно фиксируется множество аварий и травм, и в количественном выражении электросамокаты гораздо опаснее традиционных велосипедов.
«На наш взгляд, причины этой трагедии никак не связаны с юридическим статусом транспортного средства, и обвинения, звучащие в публичном пространстве, являются необоснованным очернением», — подчеркнули представители LRA.