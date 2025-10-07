В среду будет солнечно, в Курземе - дождливо

Днем в Курземе пройдут дожди, в среду вечером небольшие осадки ожидаются и местами в центральной части страны. Наиболее солнечным день будет в восточных регионах. Ветер - умеренный южный, юго-западный, на побережье - порывами до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +10...+15 градусов.