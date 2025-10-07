Из-за риска угроз Латвия оставляет закрытым воздушное пространство на востоке в темное время суток

Как сообщалось, ранее было принято решение закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией на период с 11 сентября по 18 сентября, а позже этот срок был продлен до 8 октября. Запрет касается летательных аппаратов, летающих на высоте до шести километров, в то время как все остальные воздушные суда могут пересекать эту зону.