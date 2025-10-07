Из-за риска угроз Латвия оставляет закрытым воздушное пространство на востоке в темное время суток
Воздушное пространство Латвии у границ с Россией и Беларусью останется закрытым в ночное время — с 20:00 до 7:00 — на неопределённый срок. Решение принято Министерством обороны для усиления наблюдения и противодействия потенциальным угрозам.
Ограничения в воздушном пространстве Латвии вблизи границ позволяют Национальным вооруженным силам осуществлять тщательное наблюдение, проводить симуляции полетов дронов и противодействия им, развертывать и тренировать мобильные боевые подразделения. По результатам оценки рисков было принято решение о продолжении ограничений только в темное время суток, когда риск возникновения угроз наиболее высок, подчеркнули в Минобороны.
Дальнейшие решения будут связаны с планированием миссии НАТО "Восточный страж" и координацией с другими странами Балтии, заявил министр обороны Андрис Спрудс.
Как сообщалось, ранее было принято решение закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией на период с 11 сентября по 18 сентября, а позже этот срок был продлен до 8 октября. Запрет касается летательных аппаратов, летающих на высоте до шести километров, в то время как все остальные воздушные суда могут пересекать эту зону.