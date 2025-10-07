Дом Черноголовых становится многоязычным - аудиогид доступен уже на девяти языках
Языковое предложение аудиогида культурного центра «Дом Черноголовых» расширено — теперь он доступен также на французском и итальянском языках. Таким образом, аудиогид теперь предлагает экскурсию уже на девяти языках, делая рассказ о легендарном Братстве Черноголовых и истории Риги ещё доступнее и интереснее для иностранных гостей.
Теперь аудиогид можно прослушать на латышском, эстонском, литовском, польском, финском, немецком, английском, итальянском и французском языках. Современная аудиосистема была введена летом 2024 года и с первых дней получила большую популярность: за год ею воспользовались более 15 000 посетителей, и она продолжает получать отличные отзывы.
Дом Черноголовых остаётся одним из самых популярных туристических объектов Риги. Согласно статистике, около 90% его посетителей составляют иностранные туристы, а в 2024 году общее число гостей достигло 112 660 человек. «Учитывая, что большинство наших посетителей — иностранные гости, для нас очень важно постоянно улучшать пользовательский опыт и обеспечивать возможность познакомиться с историей Дома Черноголовых на понятном языке. Мы рады, что теперь аудиогид доступен также на французском и итальянском. В будущем мы продолжим расширять языковую линейку, ведь наша цель — сделать это путешествие максимально доступным для широкой аудитории», — отметила руководитель Дома Черноголовых Линда Лукина-Калда.
Аудиогид Дома Черноголовых позволяет гостям изучать историческое здание в своём темпе и на выбранном языке. Устройство автоматически определяет местоположение посетителя в здании и воспроизводит рассказ, соответствующий конкретному залу, помогая глубже узнать историю и легенды Дома Черноголовых.
Аудиогид предоставляется за дополнительную плату — 3 евро, в дополнение к входному билету, и предназначен для индивидуальных посетителей.