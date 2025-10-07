Дом Черноголовых становится многоязычным - аудиогид доступен уже на девяти языках

Дом Черноголовых остаётся одним из самых популярных туристических объектов Риги. Согласно статистике, около 90% его посетителей составляют иностранные туристы, а в 2024 году общее число гостей достигло 112 660 человек. «Учитывая, что большинство наших посетителей — иностранные гости, для нас очень важно постоянно улучшать пользовательский опыт и обеспечивать возможность познакомиться с историей Дома Черноголовых на понятном языке. Мы рады, что теперь аудиогид доступен также на французском и итальянском. В будущем мы продолжим расширять языковую линейку, ведь наша цель — сделать это путешествие максимально доступным для широкой аудитории», — отметила руководитель Дома Черноголовых Линда Лукина-Калда.