"Она до сих пор не поняла": Кариньш осудил заявления Меркель об ответственности стран Балтии за начало войны
Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш жестко раскритиковал слова Ангелы Меркель о том, что страны Балтии и Польша причастны к началу войны в Украине, заявив, что Запад недооценивал Путина, а с российским диктатором "нельзя по-хорошему".
Ранее бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, руководившая страной с 2005 по 2021 год, в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что, по её мнению, в российском вторжении в Украину виноваты действия Польши и стран Балтии.
Она рассказала, что в 2021 году предлагала Европейскому союзу начать прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, однако Польша и страны Балтии её инициативу не поддержали.
На это уже отреагировал бывший премьер-министр Латвии и старший советник агентства Kreab по вопросам геополитики Кришьянис Кариньш, который резко раскритиковал высказывания бывшего канцлера Германии. Он подчеркнул, что «Меркель была канцлером Германии в то время, когда доминировало убеждение: если “мы будем вести себя правильно, то и Путин будет вести себя правильно”. Считалось, что Запад способен влиять на поведение Путина, хотя произошедшие события показывают обратное». Он отметил: «Путин поступает так, как он поступает, и у Запада есть только два варианта — либо подчиниться, либо сопротивляться. Удивительно, что бывший канцлер Германии говорит подобное сейчас, когда, казалось бы, всем уже ясно, что собой представляет Россия. Я рад, что у нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца нет таких взглядов, как у Меркель», — заявил Кариньш.
Говоря о 2021 годе, он напомнил, что тогда обсуждалась возможная встреча лидеров ЕС с Путиным. Он добавил, что в сентябре 2021 года вооружённые силы России и Белоруссии провели стратегические военные учения "Запад", при этом войска от украинской границы не были отведены, а, наоборот, постепенно наращивались до вторжения 2022 года.
«Тогда многие страны не понимали Россию — в том числе Германия и бывший канцлер. Я ей последовательно говорил, что с Путиным нельзя “по-хорошему”, но она считала, что страны Балтии ошибаются. Я очень хорошо знал её взгляды, но удивлён, что после всего произошедшего в Украине она все еще может так думать», — сказал Кариньш.
Он также отметил, что теперь переговоры с Путиным ведёт президент США Дональд Трамп — встреча уже состоялась на Аляске, однако и после вступления Трампа в должность президента мира достигнуто не было. Кариньш подчеркнул, что для латвийцев это, к сожалению, не стало неожиданностью: мир в Украине наступит тогда, когда Россия либо не сможет позволить себе продолжать войну, либо когда сопротивление окажется настолько сильным, что она будет вынуждена отступить.
Бывший премьер-министр заключил, что если бывший канцлер Германии высказалась о странах Балтии и Польше таким образом, значит, она до сих пор этого до конца не поняла.