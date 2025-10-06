"Она до сих пор не поняла": Кариньш осудил заявления Меркель об ответственности стран Балтии за начало войны

На это уже отреагировал бывший премьер-министр Латвии и старший советник агентства Kreab по вопросам геополитики Кришьянис Кариньш, который резко раскритиковал высказывания бывшего канцлера Германии. Он подчеркнул, что «Меркель была канцлером Германии в то время, когда доминировало убеждение: если “мы будем вести себя правильно, то и Путин будет вести себя правильно”. Считалось, что Запад способен влиять на поведение Путина, хотя произошедшие события показывают обратное». Он отметил: «Путин поступает так, как он поступает, и у Запада есть только два варианта — либо подчиниться, либо сопротивляться. Удивительно, что бывший канцлер Германии говорит подобное сейчас, когда, казалось бы, всем уже ясно, что собой представляет Россия. Я рад, что у нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца нет таких взглядов, как у Меркель», — заявил Кариньш.