Придется терпеть! Работы на полигоне "Гетлини" усилят неприятные запахи
Полигон отходов "Гетлини" предупреждает о возможном временном усилении запахов в течение октября. Причина — работы по выравниванию компоста и регулировке газоочистного оборудования, являющиеся частью экологической стратегии предприятия.
В течение всего октября на полигоне отходов “Гетлини” будут проводиться работы по выравниванию поверхности компоста, полученного в процессе переработки биологических отходов, на закрытой в этом году верхней части мусорного холма. Это может вызвать усиленное распространение запахов в ближайших окрестностях.
Как сообщает самоуправление Ропажского края, сегодня, 6 октября, запланирована регулировка оборудования для очистки газа, что может привести к кратковременному распространению запаха, характерного для газа.
На ход запланированных работ могут влиять погодные условия — направление ветра, атмосферное давление и температура воздуха, от которых зависит интенсивность и дальность распространения запахов в близлежащих районах. Проводимые улучшения являются частью стратегии экологического управления Getliņi EKO, направленной на устойчивое обращение с отходами. Все работы выполняются с соблюдением высочайших стандартов экологической безопасности, тщательно планируя каждый шаг, чтобы минимизировать влияние на жителей окружающих районов.
Getliņi EKO выражает благодарность за понимание и поддержку в период интенсивных работ по улучшению.