ВИДЕО: впечатляющие оленьи разборки в Огрском крае - самцы не поделили гарем
В поселке Ледмане жители стали свидетелями зрелищной схватки двух благородных оленей. В период гона самцы становятся особенно агрессивными, и такие поединки — не редкость в латвийской природе.
Жителя Ледмане Огрского края Артура неподалеку от его дома удивило необычное зрелище — два мощных оленя пытались между собой что-то поделить. "Несколько дней назад двое дрались недалеко от дома в Ледмане. В видео нет звука, потому что дети в машине кричали. У нас там часто возле дома бродят косули и благородные олени", — написал Артур в Facebook.
В комментариях добавили, что олени могут спорить за территорию или "гарем", а одна жительница отметила, что "у нее возле дома уже пару недель олени ревут".
Стоит напомнить, что сентябрь и первая половина октября в Латвии — это период гона благородных оленей, когда самцы становятся особенно агрессивными, громко заявляя о себе ревом. Этот рев часто сопровождается поединками, когда самцы бьются рогами, соперничая за гарем и право на спаривание.