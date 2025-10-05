ВИДЕО: впечатляющие оленьи разборки в Огрском крае - самцы не поделили гарем

Жителя Ледмане Огрского края Артура неподалеку от его дома удивило необычное зрелище — два мощных оленя пытались между собой что-то поделить. "Несколько дней назад двое дрались недалеко от дома в Ледмане. В видео нет звука, потому что дети в машине кричали. У нас там часто возле дома бродят косули и благородные олени", — написал Артур в Facebook.