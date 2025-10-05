Беларусь как транзит: приехавшие "на работу" пакистанцы на самом деле рвутся в Европу

В Белоруссии официальный уровень безработицы — три процента, численность населения сокращается, к тому же после протестов 2020 года страну покинули несколько сотен тысяч человек. Этой весной премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетил Беларусь с визитом, и Лукашенко заявил: «Мы договорились с моим другом, премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены работники разных отраслей — тех, которые мы запросим. (…) Пусть это будет 100 тысяч, может, 120–150 тысяч таких специалистов».