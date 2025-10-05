Беларусь как транзит: приехавшие "на работу" пакистанцы на самом деле рвутся в Европу
Весной, после встречи с премьер-министром Пакистана, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять как минимум 100 000 трудовых мигрантов из этой страны. На деле работать приехали примерно двести пакистанцев, тогда как тысячи мигрантов не желают пользоваться гостеприимством Лукашенко и прорываются через заборы в Европу.
Шан Сухиль (30 лет) из Исламабада воспринял возможность работать в Беларуси с энтузиазмом. Он обратился в несколько агентств по трудоустройству, выразив готовность трудиться в строительстве, но так и не нашел ни предложений, ни информации, куда и как подавать документы, сообщает Deutsche Welle. Это свидетельствует о том, что процесс организован далеко не лучшим образом.
В Пакистане живет более 250 миллионов человек, и среди выпускников вузов уровень безработицы превышает 30 процентов.
В Белоруссии официальный уровень безработицы — три процента, численность населения сокращается, к тому же после протестов 2020 года страну покинули несколько сотен тысяч человек. Этой весной премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетил Беларусь с визитом, и Лукашенко заявил: «Мы договорились с моим другом, премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены работники разных отраслей — тех, которые мы запросим. (…) Пусть это будет 100 тысяч, может, 120–150 тысяч таких специалистов».
В августе министры внутренних дел обеих стран снова встретились, и вновь прозвучало, что тысячи пакистанцев поедут на работу в Беларусь. Подобная программа действительно существует, однако, по данным на май, было нанято лишь около 200 пакистанцев. Востребованы квалифицированные специалисты в производстве, строительстве и технологиях.
Средняя месячная зарплата в Пакистане составляет около 82 100 рупий (примерно 250 евро), в Беларуси — чуть более 2700 рублей (около 680 евро). Однако стоит учитывать, что трудовому мигранту нужно платить за жильё, есть и другие расходы. При этом многие в Пакистане рассматривают Беларусь лишь как трамплин для дальнейшего прыжка в “настоящую” Европу.