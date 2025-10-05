Для части клиентов Omniva вводит сезонную надбавку на доставку посылок
Для части клиентов Omniva вводит сезонную надбавку на доставку посылок

Чтобы обеспечить прозрачные, надежные и высококачественные услуги по доставке отправлений, Omniva продолжает совершенствовать свою работу и адаптироваться к меняющимся операционным потребностям.

В рамках этого процесса компания обновила стандартные правила и условия оказания услуг по доставке, в которые внесены уточнения и дополнения. Кроме того, в ближайшие месяцы, с приближением наиболее напряженного праздничного периода, Omniva введет временные изменения в ценовой политике, чтобы сохранить скорость, надежность и качество доставки в самый загруженный период года.

Временная сезонная надбавка

С 1 ноября по 31 декабря 2025 года будет применяться 7%-я сезонная надбавка за объем к каждой доставленной посылке — как через постаматы, так и курьерскими каналами. Эта надбавка коснется всех бизнес-клиентов, включая тех, кто использует тарифные цены, и тех, у кого в договорах закреплены индивидуальные условия. Единственным исключением будут компании, в чьих договорах четко прописано, что сезонные изменения цен не применяются.

Основные изменения в правилах

В обновленных правилах внесены улучшения, касающиеся как терминологии, так и порядка оказания услуг:

  • Новые термины: введены дополнительные понятия, например «документ доставки» и «доставка в тот же день».
  • Параметры отправлений: в постаматах размеры отправлений теперь определяются по размерам ячеек, в эстонском курьерском канале введены требования к отправлениям нестандартной формы.
  • Обязанности по уведомлению: уточнена формулировка об информировании клиентов и вариантах уведомлений.
  • Дополнительные услуги: Omniva оставляет за собой право отказать в приеме отправлений, которые не соответствуют требованиям упаковки; уточнены правила для мест погрузки и детализирован процесс доставки.
  • Хранение и перенаправление: срок хранения можно адаптировать в случае непредвиденных обстоятельств; установлен детализированный процесс перенаправления и добавлены правила для крупногабаритных или тяжелых отправлений.

