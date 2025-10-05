Для части клиентов Omniva вводит сезонную надбавку на доставку посылок

С 1 ноября по 31 декабря 2025 года будет применяться 7%-я сезонная надбавка за объем к каждой доставленной посылке — как через постаматы, так и курьерскими каналами. Эта надбавка коснется всех бизнес-клиентов, включая тех, кто использует тарифные цены, и тех, у кого в договорах закреплены индивидуальные условия. Единственным исключением будут компании, в чьих договорах четко прописано, что сезонные изменения цен не применяются.