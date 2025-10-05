ВИДЕО: в Огрском крае туши свиней, умерших от АЧС, решили захоронить - разве это безопасно?

Уже сообщалось, что в этом году в Латвии зарегистрировано в общей сложности 11 вспышек АЧС в домашних свинофермах, где содержалось более 28 000 свиней. Болезнь также выявлена в двух коммерческих хозяйствах — в свиноферме SIA "Nygaard International" с 4900 свиньями в волости Гибули Талсинского края и на свиноферме Baltic Pork с более чем 23 000 свиньями в волости Лаубере Огрского края.