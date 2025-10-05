ВИДЕО: в Огрском крае туши свиней, умерших от АЧС, решили захоронить - разве это безопасно?
Из-за масштабной вспышки африканской чумы свиней на ферме Baltic Pork часть погибших животных было решено утилизировать путем захоронения. Очевидцы, снявшие процесс на видео, выражали опасение по поводу его безопасности для окружающей среды. Что говорят в Продовольственно-ветеринарной службе?
На видеозаписях очевидцев видно, что на территории Baltic Pork работает тяжелая техника, экскаваторы, вырыты ямы, в которые сбрасывают туши свиней.
Утилизация туш свиней путем их захоронения на территории предприятия SIA Baltic Pork согласована как с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD), так и с Государственной службой охраны среды (VVD), сообщил заместитель руководителя отдела надзора за инфекционными болезнями животных PVD Мартиньш Сержантс.
Как проинформировали в PVD, утилизация туш свиней проводится под строгим контролем службы — в месте, где выполнены все необходимые подготовительные работы для безопасного проведения процесса. Все земляные работы в пятницу были завершены.
Хотя изначально уничтожение животных, утилизация из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), путем захоронения не рассматривалось, мощности единственного в Латвии предприятия по переработке побочных продуктов животного происхождения оказались недостаточными для оперативной утилизации такого объема туш. Поэтому было разрешено небольшую часть — примерно пятую долю — погибших животных утилизировать путем захоронения, пояснил Сержантс.
По его словам, такое решение принято не только из-за ограниченных мощностей предприятия по переработке побочных продуктов, но и потому, что "на свиноферме продолжают мучительно погибать свиньи от вируса, а риски распространения болезни остаются высокими".
В случаях вспышек инфекционных заболеваний животных такой способ утилизации разрешен и применяется, добавил представитель PVD.
Уже сообщалось, что в этом году в Латвии зарегистрировано в общей сложности 11 вспышек АЧС в домашних свинофермах, где содержалось более 28 000 свиней. Болезнь также выявлена в двух коммерческих хозяйствах — в свиноферме SIA "Nygaard International" с 4900 свиньями в волости Гибули Талсинского края и на свиноферме Baltic Pork с более чем 23 000 свиньями в волости Лаубере Огрского края.