Не знает, чей Крым: в Литве отправили в отставку министра культуры
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке министра культуры Игнотаса Адомавичюса, который отказался говорить, чей Крым.
Обязанности министра культуры временно будет исполнять министр образования, науки и спорта Раминта Поповене.
После назначения Адомавичюса новым министром культуры, поднялась волна возмущения: звучали вопросы о компетентности политика, а также критика по поводу заявлений министра.
Чашу терпения переполнило последнее интервью министра. На вопрос журналистки lrytas.lt Адомавичюс не смог сразу ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил ту в провокации.
На прошлой неделе в крупных городах Литвы прошли протесты из-за передачи Министерства культуры партии «Рассвет Нямунаса». По мнению общественности, курирование Министерства культуры "Рассветом Нямунаса" представляет угрозу борьбе с дезинформацией, свободе слова и другим ценностям демократического мира.