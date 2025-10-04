Не знает, чей Крым: в Литве отправили в отставку министра культуры
Не знает, чей Крым: в Литве отправили в отставку министра культуры

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке министра культуры Игнотаса Адомавичюса, который отказался говорить, чей Крым.

Обязанности министра культуры временно будет исполнять министр образования, науки и спорта Раминта Поповене.

После назначения Адомавичюса новым министром культуры, поднялась волна возмущения: звучали вопросы о компетентности политика, а также критика по поводу заявлений министра.

Чашу терпения переполнило последнее интервью министра. На вопрос журналистки lrytas.lt Адомавичюс не смог сразу ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил ту в провокации.

На прошлой неделе в крупных городах Литвы прошли протесты из-за передачи Министерства культуры партии «Рассвет Нямунаса». По мнению общественности, курирование Министерства культуры "Рассветом Нямунаса" представляет угрозу борьбе с дезинформацией, свободе слова и другим ценностям демократического мира.

