Зарплаты в Латвии: в среднем - достойные 1808 евро, но между Ригой и Латгале огромная разница

Во втором квартале этого года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии (до уплаты налогов) составила 1808 евро, сообщает Diena. Средняя зарплата в частном секторе составляла 1781 евро, а в государственном секторе она была выше - 1886 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Как в реальной жизни, так и в различных дискуссиях средняя зарплата оценивается по-разному - одни утверждают, что она крайне низкая, учитывая, сколько денег в месяц требуется на питание, жильё, транспорт и другие неотложные расходы, другие же говорят о том, что зарплата многих работников выше средней.