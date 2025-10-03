Пенсионеров пригласили в Сейм - обсудить будущее пожилых людей в Латвии
В Сейме Латвии сегодня проходит День пожилых людей, посвященный обсуждению "серебряной" экономики, занятости, цифровой грамотности и межпоколенческого сотрудничества. В мероприятии участвуют политики и представители пенсионеров из стран Балтии.
Сегодня в парламенте пройдет День пожилых людей, на котором пожилые люди вместе с политиками обсудят так называемую серебряную экономику (в которой участвуют люди старше 65 лет). На открытии Дня пожилых людей перед участниками выступят председатель Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш и председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.
На встрече будут обсуждаться запланированные шаги и задачи, связанные с содействием благополучию, здоровью и цифровой грамотности пожилых людей.
Состоятся две дискуссии. Первая будет посвящена вопросу занятости и возможностей рынка труда для пожилых людей. Участники обсудят демографические изменения и их влияние на рынок труда, адаптацию рабочей среды и возможности обучения на протяжении всей жизни, а также политику устойчивого трудоустройства пожилых людей.
Вторая дискуссия будет посвящена сотрудничеству между поколениями и передаче знаний как фактору экономического развития.
В мероприятии в Сейме примут участие представители организаций пенсионеров из Эстонии и Литвы. Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября.