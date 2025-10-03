Пенсионеров пригласили в Сейм - обсудить будущее пожилых людей в Латвии

Сегодня в парламенте пройдет День пожилых людей, на котором пожилые люди вместе с политиками обсудят так называемую серебряную экономику (в которой участвуют люди старше 65 лет). На открытии Дня пожилых людей перед участниками выступят председатель Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш и председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.