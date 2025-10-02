Посол Великобритании: НАТО готово защищать каждый сантиметр Латвии

Она подчеркнула, что посольство Великобритании в Латвии каждый день работает над вопросами безопасности, которые в настоящее время определены как приоритетные, добавив, что Великобритания всегда была союзником Латвии. Сотрудничество между двумя странами началось более 100 лет назад, когда Великобритания поддержала Латвию в ее борьбе за независимость.